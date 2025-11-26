Россия подготовила для Запада ответ на изъятие ее активов

Российская сторона разработала ответные меры на возможное изъятие ее активов странами коллективного Запада, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующие предложения уже представлены руководству страны.

Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Они представлены руководству страны, — сказал Чуйченко.

Он добавил, что изъятие российских активов, которое планирует Запад, является грубым нарушением фундаментальных норм международного права. Чуйченко предупредил, что при таком сценарии недружественным странам придется компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав России на ее имущество.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ответила французскому президенту Эммануэлю Макрону на слова о праве европейцев решать, что будет с замороженными российскими активами. По ее словам, Евросоюз может прослыть «евроворьем» и получить жесточайший ответ за свое преступление, если решит воспользоваться данными средствами.