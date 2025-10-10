Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:58

Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика

Юрист Корнеев: за отказ впустить в помещение газовщика предусмотрен штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С россиян могут взыскать от 5 тысяч до 10 тысяч рублей за отказ впустить в дом газовщика для проверки оборудования, заявил «Финансам Mail» юрист Евгений Корнеев. При этом собственников должны заранее проинформировать о предстоящей проверке.

За отказ в предоставлении допуска предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 9.23 КоАП — на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, — предупредил Корнеев.

Такое решение также чревато приостановкой подачи газа. Поставщик вправе приостановить исполнение договора после того, как отправит абоненту соответствующее уведомление по почте, уточнил юрист.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что неправильная транспортировка холодильника на автомобиле может повлечь за собой наложение административного штрафа. По его словам, для обеспечения безопасности при перевозке необходимо использовать опознавательные знаки и световозвращатели.

