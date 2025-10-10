Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика Юрист Корнеев: за отказ впустить в помещение газовщика предусмотрен штраф

С россиян могут взыскать от 5 тысяч до 10 тысяч рублей за отказ впустить в дом газовщика для проверки оборудования, заявил «Финансам Mail» юрист Евгений Корнеев. При этом собственников должны заранее проинформировать о предстоящей проверке.

За отказ в предоставлении допуска предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 9.23 КоАП — на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, — предупредил Корнеев.

Такое решение также чревато приостановкой подачи газа. Поставщик вправе приостановить исполнение договора после того, как отправит абоненту соответствующее уведомление по почте, уточнил юрист.

