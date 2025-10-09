Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа Миллер заявил о высоком влиянии спекуляций на цену газа

Спекулятивный фактор сохраняет значительное влияние на стоимость газа, а недостаточный объем закачки в подземные хранилища усиливает ценовую волатильность, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в беседе с телеканалом «Россия-24». Он отметил, что в 2025 году колебания цен под воздействием спекулятивного капитала могут достигать $150 (12,2 тыс. рублей) за тысячу кубометров в течение месяца.