09 октября 2025 в 14:16

Миллер объяснил, почему мировой рынок газа не сможет обойтись без России

Миллер: 80% газа в мире к 2050 году будет добываться в России

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Около 80% газа в мире к 2050 году будет добываться на новых месторождениях, которые находятся в России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках пленарного заседания Петербургского международного газового форума. По его словам, общее потребление газа на всей планете через 25 лет составит 5,7 трлн кубометров. Трансляция выступления Миллера доступна на официальном сайте форума.

В 2050 году общее потребление газа в мире будет 5,7 трлн кубометров. <...> Из этих 5,7 трлн метров кубических газа 80% будет добываться из новых месторождений. Вопрос, а где они, эти новые газовые месторождения? Ответ — в России, — подчеркнул руководитель корпорации.

Ранее Миллер отметил, что ветка газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай станет новым газовым хребтом РФ. Он также добавил, что поставки по газопроводу при необходимости могут быть больше проектной мощности в 50 млрд кубических метров. Реализация этого проекта является наглядным примером формирования новой газовой архитектуры, уточнил глава «Газпрома».

