Юрист ответил, чем может обернуться перевозка большого холодильника

Неправильная транспортировка холодильника на автомобиле может повлечь за собой наложение административного штрафа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для обеспечения безопасности при перевозке необходимо использовать опознавательные знаки и световозвращатели.

Обычный пользователь может перевозить крупногабаритный груз в багажнике своего автомобиля. При этом есть ограничения: объект не может выступать за габариты машины более чем на два метра, иначе это регулируется правилами перевозки крупногабаритных грузов. Штраф за нарушение предусмотрен статьей 12.21 КРФоАП и составляет 500 рублей, — отметил Салкин.

Юрист подчеркнул, что нужно следовать правилам из пункта 23.3 ПДД, согласно которым обзор водителя должен быть свободным, управление — простым, а устойчивость машины — сохраненной. По его словам, также нельзя закрывать регистрационный знак и световые приборы.

Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета, — заключил Салкин.

