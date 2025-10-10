Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 06:00

Юрист ответил, чем может обернуться перевозка большого холодильника

Юрист Салкин: неправильная перевозка холодильника на машине грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильная транспортировка холодильника на автомобиле может повлечь за собой наложение административного штрафа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для обеспечения безопасности при перевозке необходимо использовать опознавательные знаки и световозвращатели.

Обычный пользователь может перевозить крупногабаритный груз в багажнике своего автомобиля. При этом есть ограничения: объект не может выступать за габариты машины более чем на два метра, иначе это регулируется правилами перевозки крупногабаритных грузов. Штраф за нарушение предусмотрен статьей 12.21 КРФоАП и составляет 500 рублей, — отметил Салкин.

Юрист подчеркнул, что нужно следовать правилам из пункта 23.3 ПДД, согласно которым обзор водителя должен быть свободным, управление — простым, а устойчивость машины — сохраненной. По его словам, также нельзя закрывать регистрационный знак и световые приборы.

Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета, — заключил Салкин.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что за наклейки с непристойным содержанием на автомобиле могут быть наложены штрафы. По его словам, сумма штрафа может достигать тысячи рублей.

ПДД
штрафы
юристы
автомобилисты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
