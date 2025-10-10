Никас Сафронов опроверг слухи о болезни

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что ничем не болеет, но часто не высыпается, отчего и выглядит уставшим. По его словам, все дело в том, что он работает по ночам.

Я однажды пришел к парикмахеру сбрить бороду, он мне: «Вы пластику сделали?». Нет, просто поспал. Меня часто спрашивают: «Мы видели вас в телевизоре, вы не больной случайно?». Нет, просто усталый, потому что работаю ночью, — сказал Сафронов.

Художник отметил, что люди могут не выспаться и выглядеть уже по-другому, и он это всегда учитывает, когда пишет портреты заказчиков, облагораживает их, отсекает все лишнее, как Микеланджело. Также он признался, что использует снотворное, чтобы заснуть пораньше и выспаться. Однако это не помогает, так как у него много мыслей, которые мешают.

Эти мысли, мысли, куда их деть? Это как в старом анекдоте. Учительница спрашивает у детей, показывая на портрет Карла Маркса: «Кто это?». Дети: «Это наш истопник дядя Вася». Она говорит истопнику: «Василий Петрович, вас путают с Марксом. Надо вам бороду сбрить», он: «Бороду-то я сбрею, а мысли, мысли куда мне деть? — пошутил художник.

