10 октября 2025 в 17:16

Никас Сафронов опроверг слухи о болезни

Никас Сафронов объяснил, что выглядит больным из-за усталости

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что ничем не болеет, но часто не высыпается, отчего и выглядит уставшим. По его словам, все дело в том, что он работает по ночам.

Я однажды пришел к парикмахеру сбрить бороду, он мне: «Вы пластику сделали?». Нет, просто поспал. Меня часто спрашивают: «Мы видели вас в телевизоре, вы не больной случайно?». Нет, просто усталый, потому что работаю ночью, — сказал Сафронов.

Художник отметил, что люди могут не выспаться и выглядеть уже по-другому, и он это всегда учитывает, когда пишет портреты заказчиков, облагораживает их, отсекает все лишнее, как Микеланджело. Также он признался, что использует снотворное, чтобы заснуть пораньше и выспаться. Однако это не помогает, так как у него много мыслей, которые мешают.

Эти мысли, мысли, куда их деть? Это как в старом анекдоте. Учительница спрашивает у детей, показывая на портрет Карла Маркса: «Кто это?». Дети: «Это наш истопник дядя Вася». Она говорит истопнику: «Василий Петрович, вас путают с Марксом. Надо вам бороду сбрить», он: «Бороду-то я сбрею, а мысли, мысли куда мне деть? — пошутил художник.

Ранее Сафронов дал совет Филиппу Киркорову по установке памятника отцу Бедросу Киркорову. Он предложил артисту обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, по его словам, это великий мастер своего дела.

Никас Сафронов
художники
болезни
опровержения
Виктория Колодонова
В. Колодонова
