Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины

Наиболее надежным способом расчета при продаже автомобиля является аккредитив, а не банковский перевод между картами, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, такие трансакции могут быть заблокированы при крупных операциях, что создает дополнительные риски для обеих сторон сделки.

Не экономьте на безопасности при расчетах. Перевод «с карты на карту» кажется простым, но банки все чаще блокируют сомнительные крупные операции, и доказать назначение платежа задним числом бывает непросто. Рассмотрите аккредитив: банк «замораживает» деньги покупателя и перечисляет их продавцу только после предъявления оговоренных документов, например подписанного договора купли-продажи. Такой механизм доступен частным лицам, привязывается к конкретным условиям и встроен даже в сценарии на «Госуслугах». Это дороже, чем бесплатный перевод, но заметно надежнее наличной ячейки, где банк не контролирует содержимое, — пояснил Русяев.

