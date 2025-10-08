Эксперт рассказал, как можно заработать на автокредите Автоэксперт Гайдукевич: можно купить машину в кредит и положить наличные в банк

Для покупки новой машины можно взять кредит, а не платить полную сумму, заявил NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, некоторые производители предлагают субсидированные займы, в том числе есть предложения под 0,01% годовых. Эксперт отметил, что, взяв кредит для автомобиля, можно положить оставшиеся наличные в банк и получить с этого доход.

Есть предложения под 0,01% годовых. То есть фактически беспроцентный кредит. И этом случае можно купить автомобиль в кредит, даже если у вас есть вся сумма, — сказал Гайдукевич.

