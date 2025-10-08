Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:36

Эксперт рассказал, как можно заработать на автокредите

Автоэксперт Гайдукевич: можно купить машину в кредит и положить наличные в банк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для покупки новой машины можно взять кредит, а не платить полную сумму, заявил NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, некоторые производители предлагают субсидированные займы, в том числе есть предложения под 0,01% годовых. Эксперт отметил, что, взяв кредит для автомобиля, можно положить оставшиеся наличные в банк и получить с этого доход.

Есть предложения под 0,01% годовых. То есть фактически беспроцентный кредит. И этом случае можно купить автомобиль в кредит, даже если у вас есть вся сумма, — сказал Гайдукевич.

Ранее эксперт рассказал, что при раннем выезде на работу можно значительно сэкономить время и бензин. Он считает, что если по утрам не стоять в пробках, можно за неделю высвободить 50 минут без учета выходных, а за год — 42 часа.

До этого Гайдукевич сообщил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина, тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года.

