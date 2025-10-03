Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу

При раннем выезде на работу можно значительно сэкономить время и бензин, заявил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, если по утрам не стоять в пробках, можно за неделю высвободить 50 минут без учета выходных, а за год — 42 часа.

Иногда выехать на работу на 10-15 минут пораньше означает не только то, что вы приедете первым в офис, но и значительную экономию бензина, — сказал Гайдукевич.

Ранее автоэксперт заявил, что рынок автозапчастей в России претерпел значительные изменения. Он отметил, что оригинальные детали в фирменной упаковке сейчас доступны в основном только для китайских автомобилей.

Кроме того, Гайдукевич сообщил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.