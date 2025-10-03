Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:22

Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу

Автоэксперт Гайдукевич: при раннем выезде на работу можно сэкономить бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При раннем выезде на работу можно значительно сэкономить время и бензин, заявил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, если по утрам не стоять в пробках, можно за неделю высвободить 50 минут без учета выходных, а за год — 42 часа.

Иногда выехать на работу на 10-15 минут пораньше означает не только то, что вы приедете первым в офис, но и значительную экономию бензина, — сказал Гайдукевич.

Ранее автоэксперт заявил, что рынок автозапчастей в России претерпел значительные изменения. Он отметил, что оригинальные детали в фирменной упаковке сейчас доступны в основном только для китайских автомобилей.

Кроме того, Гайдукевич сообщил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.

Россия
автомобили
эксперты
пробки
Ариф Адыгезалов
А. Адыгезалов
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу
«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.