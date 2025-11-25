День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:21

В России начали активно локализовать смазочные материалы для машин из КНР

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛ
В России начали активно локализовать смазочные материалы для китайских машин на фоне роста популярности данных автомобилей. Отечественные производители активно вводят в свой ассортимент новую продукцию, которая соответствует требованиям производителей.

Российские компании делают смазочные материалы не только для станций техобслуживания, но и поставляют их на конвейеры для первой заливки, а также выпускают фирменные канистры под брендом автопроизводителей. Например, в этом году ЛУКОЙЛ сообщил о партнерстве с HAVAL. В компании рассказали, что масла адаптированы для российских условий эксплуатации, прошли полную программу испытаний под контролем автопроизводителя и соответствуют международным отраслевым стандартам качества.

Владельцам машин важно помнить, что при выборе смазочных материалов следует ориентироваться на рекомендации производителей. Кроме того, на этикетках часто указывают полезную информацию, в том числе для каких моделей подходит та или иная жидкость. ЛУКОЙЛ одним из первых начал производить моторное масло для китайских автомобилей. Нефтяная компания также представила маловязкие трансмиссионные жидкости для коробок передач с двойным сцеплением (DCT) и вариаторами (CVT). Наличие собственных технологий и продуктивная многолетняя работа с производителем техники могут гарантировать потребителю качество покупаемых смазочных материалов.

Автоэксперт Виктор Мартыненко ранее рассказал, что автомобилистам не следует покупать подержанные зимние шины, поскольку это большой риск. При выборе резины важно учитывать то, по какой местности будет передвигаться автовладелец.

автомобили
машины
ЛУКОЙЛ
Китай
Россия
