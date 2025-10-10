Россиянам напомнили, что грозит неплательщикам по ЖКУ

За просрочку оплаты ЖКУ неплательщикам грозит начисление пеней, а также приостановка предоставления коммунальных услуг, заявила NEWS.ru юрист, эксперт Аналитического центра Университета «Синергия» Дарья Морскова. В случае взыскания долгов через суд возможны аресты счетов, арест и реализация имущества, а также ограничение на выезд за границу, добавила она.

В случае превышения срока оплаты за два месяца, одной из мер воздействия на должника является приостановка предоставления коммунальных услуг. Далее — взыскание долга через суд — это потраченное время, деньги, аресты на расчетных счетах, взыскание через службы ФССП, арест и реализация имущества, а также ограничение на выезд за границу, — сказала Морскова.

Эксперт уточнила, что ограничение на предоставленные коммунальных услуг не касается отключения отопления и полного отключения холодной воды в том случае, если в квартире прописаны жильцы.

Также, по словам юриста, в соответствии ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ 31 дня просрочки должнику начинают начисляться пени. С 31 по 90 день ставка составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, а начиная с 91 дня — 1/130 ключевой ставки, уточнила Морскова.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя,