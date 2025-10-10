В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ Депутат Аксененко: с 1 марта оплатить услуги ЖКХ можно будет до 15-го числа

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя, — сказал парламентарий.

Большинство россиян получают заработную плату в период с 10 по 15 число, что создавало проблему при прежнем сроке оплаты до 10 числа. Из-за этого несоответствия у добросовестных плательщиков часто начислялись пени за просрочку платежа.

Аксененко отметил, что подобные жалобы от граждан поступали регулярно. Это и стало основанием для пересмотра сроков.

