В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ

10 октября 2025 в 03:19

Депутат Аксененко: с 1 марта оплатить услуги ЖКХ можно будет до 15-го числа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя, — сказал парламентарий.

Большинство россиян получают заработную плату в период с 10 по 15 число, что создавало проблему при прежнем сроке оплаты до 10 числа. Из-за этого несоответствия у добросовестных плательщиков часто начислялись пени за просрочку платежа.

Аксененко отметил, что подобные жалобы от граждан поступали регулярно. Это и стало основанием для пересмотра сроков.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что исключение необоснованных расходов из тарифов в некоторых случаях снизит расходы россиян на коммунальные услуги. В иных случаях это поможет как минимум сдержать их дальнейший рост. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что ФАС исключит почти 37 млрд рублей необоснованных расходов из утвержденных тарифов.

