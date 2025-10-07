Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:59

В России допустили снижение тарифов на коммунальные услуги

Эксперт ЖКХ Бондарь: исключение необоснованных расходов из тарифов ЖКУ снизит их

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исключение необоснованных расходов из тарифов в некоторых случаях снизит расходы россиян на коммунальные услуги, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В иных случаях это поможет как минимум сдержать их дальнейший рост. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что ФАС исключит почти 37 млрд рублей необоснованных расходов из утвержденных тарифов.

Здесь ситуация может развиваться по-разному. В некоторых случаях, вероятно, произойдет прямое снижение тарифов. Уже есть примеры, когда в Ленинградской области платежи за водоснабжение и водоотведение уменьшились на 15%, а в Еврейской автономной области — за вывоз мусора на 32%. В других ситуациях, возможно, счета и не станут меньше, но подобные проверки ФАС могу сдержать дальнейший рост, — сказал Бондарь.

По его словам, без контроля со стороны надзорных органов тарифы могли бы вырасти еще сильнее. Даже при общем увеличении стоимости коммунальных услуг в 2025 году исключение почти 37 млрд рублей, скорее всего, смягчит финансовую нагрузку на людей, считает Бондарь.

Ранее стало известно, что после вступления в силу разработанных ФАС тарифов на электричество больше всего цены вырастут на Чукотке, а меньше всего — в Иркутской области.

Согласно расчетам, в Чукотском автономном округе и Якутии с 1 октября по 31 декабря тарифы могут вырасти до 12,6 рубля за киловатт-час (сейчас 11,36 рубля) и 10,71 рубля (сейчас 9,66 рубля) соответственно. Для жителей Иркутской области минимальная ставка с 1 января по 30 сентября составит 1,77 рубля за кВт·ч, а с 1 октября по 31 декабря — 1,96 рубля.

ФАС
ЖКХ
ЖКУ
коммунальные услуги
платежи
квитанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Экс-премьер Украины назвал организатора бойни на Майдане
Лучшие районы Санкт-Петербурга для жизни: объективный рейтинг — 2025
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.