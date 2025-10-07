В России допустили снижение тарифов на коммунальные услуги

Исключение необоснованных расходов из тарифов в некоторых случаях снизит расходы россиян на коммунальные услуги, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В иных случаях это поможет как минимум сдержать их дальнейший рост. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что ФАС исключит почти 37 млрд рублей необоснованных расходов из утвержденных тарифов.

Здесь ситуация может развиваться по-разному. В некоторых случаях, вероятно, произойдет прямое снижение тарифов. Уже есть примеры, когда в Ленинградской области платежи за водоснабжение и водоотведение уменьшились на 15%, а в Еврейской автономной области — за вывоз мусора на 32%. В других ситуациях, возможно, счета и не станут меньше, но подобные проверки ФАС могу сдержать дальнейший рост, — сказал Бондарь.

По его словам, без контроля со стороны надзорных органов тарифы могли бы вырасти еще сильнее. Даже при общем увеличении стоимости коммунальных услуг в 2025 году исключение почти 37 млрд рублей, скорее всего, смягчит финансовую нагрузку на людей, считает Бондарь.

Ранее стало известно, что после вступления в силу разработанных ФАС тарифов на электричество больше всего цены вырастут на Чукотке, а меньше всего — в Иркутской области.

Согласно расчетам, в Чукотском автономном округе и Якутии с 1 октября по 31 декабря тарифы могут вырасти до 12,6 рубля за киловатт-час (сейчас 11,36 рубля) и 10,71 рубля (сейчас 9,66 рубля) соответственно. Для жителей Иркутской области минимальная ставка с 1 января по 30 сентября составит 1,77 рубля за кВт·ч, а с 1 октября по 31 декабря — 1,96 рубля.