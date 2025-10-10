Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues

Солист и басист британской рок-группы The Moody Blues Джон Лодж умер на 83-м году жизни, сообщает портал Metro. По словам родственников погибшего, уход музыканта стал внезапным и неожиданным.

С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Джон Лодж, наш дорогой муж, отец, дедушка, тесть и брат, внезапно и неожиданно ушел из жизни, — говорится в публикации близких.

Как отметили родственники, Лодж был человеком с «огромным сердцем» и всегда ставил семью и музыку на первое место. Артист посвятил свою жизнь группе The Moody Blues, к которой присоединился в 1966 году. За десятилетия карьеры коллектив стал одним из символов британского прогрессивного рока, выпустил ряд культовых альбомов и был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее на 72-м году жизни скончался известный камчатский бард Аркадий Куни. Причиной смерти музыканта стал инсульт. Выпускник Московского института философии, литературы и истории всю жизнь сохранял связь с родным краем, куда регулярно возвращаясь туда с концертами.

До этого на 76-м году жизни ушел из жизни выдающийся исполнитель музыки сукус Пьер Мутуари, один из последних представителей золотой эры этого конголезского танцевального направления. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Пик популярности артиста пришелся на 1970-е годы, когда жанр сукус переживал свой расцвет.