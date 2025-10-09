Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра Пьер Мутуари скончался в возрасте 75 лет

На 76-м году жизни скончался выдающийся исполнитель музыки сукус Пьер Мутуари, сообщает издание Factuel. Причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. Артист, являвшийся одним из последних активных представителей золотой эры жанра, оставался верен музыкальным традициям на протяжении всей своей карьеры.

Сукус — танцевальное направление, возникшее в Конго в 1960-х годах на основе конголезской румбы, характеризующееся сложными гитарными партиями и динамичным ритмом. Пик популярности Мутуари пришелся на 1970-е годы, когда этот стиль переживал период расцвета.

Ранее в медицинском учреждении Кабардино-Балкарии сообщили, что народный артист Ингушетии Ефрем Амирамов скончался в реанимационном отделении больницы Нальчика. На момент смерти 69-летний музыкант и композитор находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, стало известно, что шансонье Алексей Степин скончался в возрасте 57 лет. Среди популярных произведений исполнителя называются композиции «Долюшка-доля», «Ты не балуй» и «Дорога да гитара».