Названо главное направление сотрудничества России и Азербайджана

Развитие транспортного коридора «Север — Юг» имеет стратегическое значение для Москвы и Баку, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, данная инициатива благоприятно скажется на экономике обеих стран.

Азербайджан — наш стратегический партнер, с которым у нас много совместных проектов. Самый главный — международный транспортный коридор «Север — Юг», который проходит через Азербайджан в Иран и далее в Индию. Тем более, что вчера Владимир Путин (президент России — NEWS.ru) на саммите СНГ в Душанбе заговорил об объединении всех транспортных коридоров. То есть, он понимает, что именно в них экономическая сила стран СНГ и стран ШОС. Азербайджанская сторона заинтересована в развитии проекта, так как это приведет к росту внешней торговли страны. И для РФ проект очень важен, так как он помогает найти новые пути, неподконтрольные западным санкциям, — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что основное преимущество коридора заключается в сокращении пути перевозки как минимум в два раза. При этом, по словам политолога, стоимость транспортировки контейнеров оказывается ниже по сравнению с расходами при использовании привычных морских путей.

Коридор «Север — Юг» связан с проектом «Один пояс — один путь», так как пересекается с тремя западными направлениями китайской инициативы через Россию (Москва, Астрахань) и Иран (Тегеран). Поэтому, конечно, Азербайджан тоже выиграет, если будет сотрудничать не только с Россией, но и со странами ШОС или даже в рамках СНГ. Но тут еще проглядывается и связь с Китаем. Недаром даже на саммите СНГ прошло такое интересное предложение, чтобы включить в союз и другие государства, которые не были бывшими советскими республиками, но, тем не менее, имеют прямое отношение ко всему этому, — заключил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева может укрепить двусторонние отношения. По его словам, важным шагом стало ясное объяснение причин катастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, что помогло снять напряженность.