10 октября 2025 в 13:12

Глава Росгвардии уличил в неадекватности лидеров некоторых стран

Золотов раскритиковал самосознание лидеров стран, воспринимающих Россию врагом

Виктор Золотов Виктор Золотов Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Уровень самосознания глав ряда государств, воспринимающих Россию как противника, не отвечает сегодняшнему времени, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в беседе с журналистом Александром Юнашевым. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину в сложившейся ситуации там не с кем вести конструктивный диалог.

Глава ведомства подчеркнул, что дело заключается не только в позиции российского лидера. Все могут самостоятельно оценить, кто именно возглавляет иностранные государства, демонстрирующие откровенно враждебный настрой.

Поэтому в этой ипостаси Владимиру Владимировичу и общаться там не с кем, потому что это самосознание, которое у них в голове, оно не отвечает сегодняшнему времени, — сказал Золотов.

Ранее глава Росгвардии выразил мнение, что заявления некоторых иностранных лидеров об ожидании ядерных ударов по их городам безумны. По его словам, подобные высказывания показывают, кто на самом деле стоит во главе этих государств.

Прежде стало известно, что НАТО проведет ежегодные ядерные военные учения под названием Steadfast Noon на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Они состоятся уже на следующей неделе, 13 октября.

