10 октября 2025 в 12:23

Золотов указал на признаки безумия у иностранных лидеров

Золотов назвал безумием заявления иностранных лидеров о ядерных ударах

Виктор Золотов Виктор Золотов Фото: Russian National Guard/Global Look Press

Заявления некоторых иностранных лидеров об ожидании ядерных ударов по их городам безумны, заявил корреспонденту Life Александру Юнашеву глава Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, подобные высказывания показывают, кто на самом деле стоит во главе этих государств.

Мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами, они нисколько не стесняясь говорят об этом, ожидая ядерных ударов по их городам — это, слушайте, сумасшествие, — сказал Золотов.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс проведет ежегодные ядерные военные учения под названием Steadfast Noon на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Они состоятся уже на следующей неделе, 13 октября. По словам Рютте, в рамках учений НАТО сымитирует использование ядерного оружия.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.

ядерное оружие
Виктор Золотов
Росгвардия
Запад
