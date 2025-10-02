Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:43

В Европе намерены дополнительно изучить последствия изъятия активов России

FT: лидеры стран ЕС призвали изучить правовые последствия изъятия активов России

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии дополнительно изучить правовые и налоговые последствия изъятия активов России, сообщила газета The Financial Times. Там отметили, что из-за этого к следующей встрече глав правительств в Брюсселе в конце октября вряд ли будет выработано предложение по использованию денежных средств.

Как рассказали журналисты, Еврокомиссии придется проделать масштабную работу. Тем не менее, европейские страны намерены передать Украине как кредит денежную стоимость от замороженных активов.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза оказывают давление на США и Японию в рамках G7 для получения одобрения на конфискацию замороженных активов России. Германия, Франция и Италия активно лоббируют это решение, хотя Вашингтон и Токио сохраняют осторожную позицию.

До этого Еврокомиссия предложила выделить Украине €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) из замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на кредит, выделяемый траншами для нужд обороны и других бюджетных целей.

