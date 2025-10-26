Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом с детской командой в Самаре

В Самаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находилась детская спортивная команда, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, в субботу, 25 октября, на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова автобус, перевозивший команду по спортивной гимнастике, столкнулся с легковым автомобилем. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших детях и одном взрослом в автобусе, а также о трех пострадавших в легковушке.

Позже в ГУ МВД по региону уточнили, что общее число пострадавших составило семь человек. В связи с произошедшим прокуратура Самарской области инициировала проверку соблюдения законодательства о порядке перевозки детей.

В рамках расследования следователи допросят водителей, очевидцев ДТП и представителей компании-перевозчика. Для установления всех обстоятельств происшествия будут назначены необходимые экспертизы и изучена вся сопроводительная документация.

