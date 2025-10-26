Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 02:24

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом с детской командой в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находилась детская спортивная команда, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, в субботу, 25 октября, на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова автобус, перевозивший команду по спортивной гимнастике, столкнулся с легковым автомобилем. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших детях и одном взрослом в автобусе, а также о трех пострадавших в легковушке.

Позже в ГУ МВД по региону уточнили, что общее число пострадавших составило семь человек. В связи с произошедшим прокуратура Самарской области инициировала проверку соблюдения законодательства о порядке перевозки детей.

В рамках расследования следователи допросят водителей, очевидцев ДТП и представителей компании-перевозчика. Для установления всех обстоятельств происшествия будут назначены необходимые экспертизы и изучена вся сопроводительная документация.

Ранее в Воскресенске случилось ДТП, в котором автомобиль тронулся с места и наехал на пенсионерку. По обнародованным данным, машина не была поставлена на ручной тормоз. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Самара
ДТП
иномарки
автобусы
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом с детской командой в Самаре
