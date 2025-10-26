Приметы 26 октября: Иверская икона и Банное обиходье

26 октября — день, когда в народных традициях отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери. В народе этот день получил несколько названий: Карп-банник, Злата-онучница, Банное обиходье. Название «Злата-онучница» связано с народным поверьем, что святая Злата была искусной мастерицей по пошиву онуч — обмоток для ног. Однако большинство поверий и строгих запретов дня связано с банными обрядами и особым духом, живущим в бане.

Приметы по погоде 26 октября

Если по небу тянутся алые облака, значит, приближается дождь, а когда они идут с южной стороны, это верный признак — поднимется сильный, порывистый ветер.

Когда на рассвете появляются серые кучевые облака, погода будет неустойчивой и переменчивой.

Белый утренний иней на траве и крышах сулил скорые осадки.

В лесу снова появились грибы — знак, что зима задержится и снег выпадет нескоро.

Приметы по поведению зверей и птиц

Если кошка долго смотрит в окно или, лежа на подоконнике, свернулась клубком — к наступающему температурному понижению.

Петух ночью или вечером неожиданно закукарекает — ожидается перемена погоды либо усиление ветра.

Что можно делать 26 октября: идем в баню!

День был традиционно связан с баней. Люди старались помыться, чтобы очиститься от болезней. По преданиям, вода и пар в этот день обладают особой силой. Крестьяне обязательно наводили порядок в бане: чистили котлы, меняли лавки и готовились к зиме.

В то же время верующие возносили молитвы к Иверской иконе Божией Матери, прося ее о защите от неурожая, природных бедствий и пожаров. А чтобы привлечь в жизнь удачу, рекомендовалось сделать небольшую перестановку мебели или освежить интерьер.

Что нельзя делать 26 октября

Что же касается запретов, то в этот день в баню нельзя было заходить без нательного креста — наши предки верили, что Банник, дух парной, может рассердиться и причинить вред.

Также запрещалось говорить в бане о своих делах, мечтах или договариваться о чем-либо важном — дух мог «осуетить» задуманное и сорвать все планы.

Не рекомендовалось разговаривать с незнакомцами и доверять новым знакомым — по народным поверьям, день привлекал обманщиков и мошенников. Кроме того, хвастовство считалось дурным знаком: те, кто рассказывал о своих успехах, рисковали потерять удачу или навлечь зависть.

