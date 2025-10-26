Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 октября 2025 года

Какой сегодня день? 26 октября устраивают праздник тещам, делают спонтанные сюрпризы, готовят тыквенный крем-суп, вспоминают болезнь Ельцина и восхищаются добрым поступком — спасением китов на Аляске.

Памятные даты и исторические события 26 октября

26 октября весь мир думает о роли тещи в семье. Праздник существует уже около века! Идею отмечать этот день подкинул один техасский журналист. Он отметил, что теща является второй матерью. Его многие поддержали, хотя мужчина больше шутил, когда говорил об этом. В Россию обычай пришел сравнительно недавно, но быстро обрел популярность благодаря своему искрометному юмору. Главная традиция — проведение праздника в узком семейном кругу. Зятья используют этот повод, чтобы публично поблагодарить маму жены за прекрасное воспитание дочери, проявленную мудрость, душевную теплоту и неизменное терпение. Интересный контраст: у индейцев косими теща после помолвки дочери обязана полностью избегать общения с зятем, включая зрительный контакт.

Какие праздники отмечают 26 октября еще? Сегодня в России профессиональный праздник у автомобилистов. Однако теперь он объединяет не только работников транспорта, но и всех тех, кто ездит на машинах и увлекается автопромом. Отправляем открытки своим автомобилистам!

Необычные праздники и интересные факты

Нет ничего приятнее маленького спонтанного сюрприза, будь то плитка шоколада или простая улыбка. Недаром говорят, что дарить радость даже приятнее, чем получать. Так почему бы не запастись и тем, и другим, чтобы целый день дарить окружающим хорошее настроение? Ведь добрые дела, как известно, возвращаются к нам многократно.

Именно для этого 26 октября существует необычный праздник — День приятных неожиданностей. Чтобы его отметить, стоит заранее расспросить друзей и родных об их желаниях и деликатно сообщить о своих. Проявите фантазию — и этот день станет по-настоящему волшебным.

Если фантазии не хватает, подойдут простые шаги: помочь пожилому человеку, навестить друга с угощением или просто сделать неожиданный звонок. Главное — подарить кому-то мгновение радости!

Полезная, вкусная и невероятно фотогеничная — все это о тыкве, в честь которой учрежден международный необычный праздник 26 октября. Для фанатов оранжевой красавицы это повод лишний раз восхититься овощем и приготовить интересные блюда! Кстати, NEWS.ru публиковал рецепт теплого салата из тыквы с руколой. А еще вы можете приготовить салат из тыквы и граната. Давайте пробовать новое!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Почему этот день является особенным для верующих? Сегодня отмечается праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Именины и дни ангела сегодня

В честь кого сегодня мы печем каравай? Список имен: Иннокентий, Никита, Василий, Антон, Трофим, Дмитрий, Вениамин, Афанасий, Николай.

Этот день в истории: что произошло 26 октября

Осенью 1988 года, 26 октября, вблизи побережья Аляски развернулась масштабная международная спасательная операция. Два советских ледокола присоединились к американским коллегам, чтобы освободить трех серых китов, оказавшихся в ледяной ловушке. К сожалению, одного из морских гигантов спасти не удалось. Однако благодаря слаженным действиям экипажей двух стран двум другим китам была дарована свобода.

В этот день 1995 года первый президент России Борис Ельцин был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за приступа ишемической болезни сердца. Это была одна из нескольких госпитализаций главы государства в тот год, так как в июле 1995 года он уже попадал в больницу с обострением той же болезни.

Кто умер и родился 26 октября

В этот день 1942 года родился британский актер, кинорежиссер Боб Хоскинс. Он получил мировое признание за роли в таких фильмах, как «Кто подставил кролика Роджера?» и «Мона Лиза», за последнюю из которых был номинирован на «Оскар». Хоскинс скончался 11 лет назад.

Свое 58-летие сегодня отмечает Кит Убран — австралийский кантри-певец, композитор и гитарист. Он начал играть на гитаре в раннем возрасте и выступал на кантри-фестивалях и в местных театрах.

26 октября 1917 года скончался русский писатель и драматург князь Михаил Волконский. Он является автором множества исторических романов и пародий, в том числе известной пародийной оперы «Вампука, принцесса Африканская». Князь был также надворным советником, монархистом и одним из руководителей «Союза русского народа».

В 2018 году, 26 октября, не стало известного актера СССР и РФ. Речь о Николае Караченцове. Вы наверняка помните его по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын» и «Двенадцать стульев». Последний раз его видели на экране в 2014 году в фильме «Белые росы. Возвращение».