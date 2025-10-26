Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 26 октября 2025 года. Взвешиваем котиков, делаем детей

Фаза луны сегодня, 26 октября Фаза луны сегодня, 26 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 13:26 по московскому времени сегодня, 26 октября, Луна начнет свой 6-й день в этом лунном цикле. Энергии этого дня будут иметь влияние на нас в течение стандартных суток с небольшим хвостиком.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна переходит под управление от Стрельца к настойчивому и злопамятному Козерогу. Фаза Луны сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Перми будет растущей.

Общие рекомендации для 6-го лунного дня

Ожидается спокойный день, когда не стоит планировать ничего грандиозного. Хорошо пройдут различные встречи, как деловые, так и романтические. Можно строить и корректировать планы. Интересно, что в эти сутки успех ждет всех, кто занимается расследованием различных нарушений закона и преступлений.

Здоровье и красота на растущей Луне

Сегодня следует особое внимание уделить здоровью органов дыхания. В случае появления симптомов ОРВИ обратитесь к врачу. День хорош для омолаживающих и уходовых процедур.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы в начале лунного цикла

Различные переговоры и встречи окончатся очень результативно. Если вы планировали разговор с начальством или обращение с просьбой, лучше сделать это прямо сегодня. Любые финансовые операции пойдут успешно. Однако если не хотите лишиться денег, не стоит сегодня давать в долг.

Свадьба и отношения в первой четверти лунного цикла

Очень хороший день для заключения брака и зачатия малыша. Свадебные мероприятия сегодня также пройдут очень весело и интересно.

Природные ритмы

Ждите клева и богатого улова. Садоводы могут заняться уборкой листвы и паданцев на участке. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на вес своих подопечных и скорректировать рацион при необходимости.

