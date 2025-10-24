Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги?

В 11:09 по московскому времени сегодня, 24 октября, Луна начнет свой 4-й день в осеннем лунном цикле. На то, чтобы сделать все необходимые дела в этом периоде, у нас есть почти на полтора часа больше стандартных суток.
В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна
В 4-е лунные сутки Луна будет находиться под влиянием Стрельца. Идет первая четверть растущей фазы — на небосклоне только в ясную погоду вдали от крупных городов можно увидеть тонкий серебряный серп новорожденной луны.
Каким ожидается 4-й день лунного цикла
Довольно аморфный день: поровну будет и негатива, и позитива. Чтобы нивелировать отрицательные тенденции этого периода, лучше снизить активность и сократить общение. В ситуации выбора всегда выбирайте то, что меньше похоже на зло.
Бизнес и финансы на растущей луне
Все дела, начатые сегодня, особенно предполагающие серьезный рост для компании, быстро принесут результат, превосходящий ожидания. В целом сегодня также благоприятно заниматься разбором старых документов, работой с архивами, разработкой новых контрактов.
Здоровье и красота в первой четверти лунного цикла
Если сегодня вы почувствуете недомогание — срочно обращайтесь к врачу. Пользу принесут любые водные процедуры — баня, бассейн, контрастный душ, ванны с различными добавками.
Свадьба и любовь под осенней луной
Неподходящий день для свадьбы. Если заключение брака невозможно перенести, то, вероятно, партнеров всю жизнь будут сопровождать ссоры и недопонимание.
Природные и лунные циклы
Отличный день для рыбалки. Все пройдет так, как вы планируете и ожидаете. Садоводы должны планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь. Владельцам собак рекомендуется подумать о кратковременной поездке с питомцем за город.
Ранее мы рассказывали, как перестать прокрастинировать.