24 октября 2025 в 01:10

Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги?

Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги? Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 11:09 по московскому времени сегодня, 24 октября, Луна начнет свой 4-й день в осеннем лунном цикле. На то, чтобы сделать все необходимые дела в этом периоде, у нас есть почти на полтора часа больше стандартных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

В 4-е лунные сутки Луна будет находиться под влиянием Стрельца. Идет первая четверть растущей фазы — на небосклоне только в ясную погоду вдали от крупных городов можно увидеть тонкий серебряный серп новорожденной луны.

Каким ожидается 4-й день лунного цикла

Довольно аморфный день: поровну будет и негатива, и позитива. Чтобы нивелировать отрицательные тенденции этого периода, лучше снизить активность и сократить общение. В ситуации выбора всегда выбирайте то, что меньше похоже на зло.

Бизнес и финансы на растущей луне

Все дела, начатые сегодня, особенно предполагающие серьезный рост для компании, быстро принесут результат, превосходящий ожидания. В целом сегодня также благоприятно заниматься разбором старых документов, работой с архивами, разработкой новых контрактов.

Здоровье и красота в первой четверти лунного цикла

Если сегодня вы почувствуете недомогание — срочно обращайтесь к врачу. Пользу принесут любые водные процедуры — баня, бассейн, контрастный душ, ванны с различными добавками.

Свадьба и любовь под осенней луной

Неподходящий день для свадьбы. Если заключение брака невозможно перенести, то, вероятно, партнеров всю жизнь будут сопровождать ссоры и недопонимание.

Природные и лунные циклы

Отличный день для рыбалки. Все пройдет так, как вы планируете и ожидаете. Садоводы должны планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь. Владельцам собак рекомендуется подумать о кратковременной поездке с питомцем за город.

Ранее мы рассказывали, как перестать прокрастинировать.

