23 октября 2025 в 01:10

Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 09:49 по столичному времени сегодня, 23 октября, Луна начнет свой 3-й день в осеннем лунном цикле. На то, чтобы сделать все необходимые дела в этом периоде, у нас есть на час больше стандартных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление Стрельца. Растущая фаза только началась — сегодня третий день лунного цикла, который завершится почти через календарный месяц — 20 ноября 2025 года.

Полезные советы и рекомендации для третьих лунных суток

С одной стороны этот день наполнен энергией, как всегда бывает в начале лунного месяца. Если ее правильно использовать, то можно добиться многого. С другой стороны, энергия несет с собой агрессию и чрезмерную настойчивость. Будьте готовы действовать уверенно, но хладнокровно, избегайте конфликтов и будьте готовы постоять за себя.

Здоровье и красота в начале лунного месяца

Сегодня благоприятно скажутся на организме любые физические нагрузки, даже довольно серьезные. Причем речь идет не только о спортзале — его вполне можно заменить активной прогулкой в лесу с собакой. После работы можно расслабиться в бане или сауне.

Фаза Луны сегодня, 23 октября, какая сегодня Луна: агрессия, тяжелая атлетика и рыба для котиков Фаза Луны сегодня, 23 октября, какая сегодня Луна: агрессия, тяжелая атлетика и рыба для котиков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финансы и бизнес на растущей Луне

Сегодня можно успеть очень много, если не распыляться на пустяки. Почти все начинания будут успешными. Будьте готовы к противоборству не только с начальством или клиентами, но и с коллегами и даже старыми проверенными партнерами. В любой ситуации сохраняйте спокойствие.

Свадьба и отношения под молодой Луной

Брак, заключенный сегодня, обречет супругов на вечное противостояние. Если не вы не любитель воевать, то свадьбу лучше отложить. Общение с родственниками тоже лучше перенести на более благоприятный день.

Природные циклы после новолуния

После новолуния впервые рыбалка будет результативной. Правда, улов скорее всего будет состоять из мелочи. Такую рыбу можно отправить на походную уху или привезти домой в качестве угощения для домашних питомцев. Садоводы могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
