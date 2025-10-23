Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте Памфилова: ЦИК выявила риски для избиркома в Запорожской области

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила с официальным предупреждением в адрес законодателей Запорожской области, сообщили в Telegram-канале ЦИК России. Глава ведомства указала на недопустимость принятия поправок, способных разрушить региональную избирательную систему.

Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона, — сказано в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава Центризбиркома числится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяется якобы посягательство на территориальную целостность Украины. Памфилова также с марта 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

До этого сообщалось, что военнослужащим группировки «Север» впервые дали возможность проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области с помощью коптерного дрона. Бойцы смогли отдать голоса, не покидая передовой.