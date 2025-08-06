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06 августа 2025 в 02:21

На пост главы Новгородской области претендуют четыре человека

Избирком Новгородской области зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Избирательная комиссия Новгородской области официально зарегистрировала четырех кандидатов на пост губернатора региона. В список вошли представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров».

Всего в июне документы о выдвижении подали семь кандидатов от различных политических партий. Каждый из них должен был собрать не менее 89 подписей депутатов местных органов власти для допуска к выборам.

На данный момент зарегистрированы Ефимова, Захаров, Швабович и Чурсинов. Еще два кандидата — Шалякин и Яковлева — представили недостаточное число подписей, — говорится в сообщении избиркома.

Окончательное решение по двум оставшимся кандидатам будет принято в пятницу. Досрочные выборы губернатора пройдут в Единый день голосования с 12 по 14 сентября 2025 года.

От «Единой России» документы подавал Александр Дронов, однако информация о его регистрации пока не поступала. Избирком продолжает проверку представленных всеми кандидатами документов.

Ранее сообщалось, что для России важно показывать иностранным коллегам открытость в плане выборных процессов, именно поэтому они проходят под наблюдением зарубежных представителей. Москве нечего скрывать от иностранных коллег.

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