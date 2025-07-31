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31 июля 2025 в 14:11

В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы

Член ОП Булгакова: для России важно показывать открытость выборов

Для России важно показывать иностранным коллегам открытость в плане выборных процессов, ввиду чего они проходят под наблюдением зарубежных представителей, заявила член Общественной палаты, председатель Общероссийского общественного движения «Корпус "За чистые выборы"» Алена Булгакова. По ее словам, сказанным в ходе Круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Легитимность как основа избирательной системы Российской Федерации», Москве нечего скрывать от иностранных коллег, передает NEWS.ru.

Безусловно, для нас важно быть открытыми, показывать нашим коллегам, партнерам то, как у нас проходят выборы. Но и при этом я бы хотела сказать, что наше открытие здесь фиксируется не только в присутствии иностранных наблюдателей, но и в присутствии иностранных электоральных экспертов. <...> Нам нечего скрывать, — сказала Булгакова.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что россияне, у которых имеются подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги», могут в режиме онлайн принимать участие в выборах. Для этого нужно совпадение данных пользователя с регистром избирателей.

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