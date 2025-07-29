В Госдуме рассказали, как принять участие в выборах онлайн Депутат Говырин: участвовать в выборах онлайн можно через «Госуслуги»

Пользователи с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» могут участвовать в выборах в режиме онлайн, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо, чтобы данные в профиле совпадали с регистром избирателей, иначе система не позволит подать заявку.

Дистанционное электронное голосование становится все более распространенной практикой в избирательной системе России. Участвовать в нем могут только те граждане, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и чей профиль был успешно сопоставлен с регистром избирателей. Если вы планируете голосовать онлайн, начните с проверки своей учетной записи. Важно, чтобы все персональные данные, особенно паспорт и адрес регистрации, были актуальными, — пояснил Говырин.

Он отметил, что подать заявку на онлайн-голосование можно через портал vybory.gov.ru, но важно успеть в установленные сроки. По его словам, в 24 регионах РФ прием заявок завершится уже 8 сентября, а для жителей Северной Осетии и Курганской области — 9 сентября. Депутат рекомендовал не откладывать подачу на последний момент, чтобы избежать возможных технических сложностей.

Заявку на онлайн-голосование можно подать через портал vybory.gov.ru. При этом нужно не забывать, что существуют точные сроки: в 24 регионах, где уже стартовал прием, последний день подачи — 8 сентября. Для жителей Северной Осетии и Курганской области сроки немного сдвинуты: у них есть время до 9 сентября. Имеет смысл не откладывать подачу на последние дни: при высоком наплыве пользователей портал может работать медленнее, да и технические сбои никто не отменял, — пояснил Говырин.

Также он отметил, что само голосование пройдет в РФ 14 сентября, но в некоторых регионах ДЭГ продлится три дня. Также он добавил, что тем, кто решит воспользоваться онлайн-форматом, стоит заранее изучить список выборов в своем регионе.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что избирательная комиссия региона зарегистрировала его кандидатом для участия в выборах губернатора. По его словам, своей главной задачей он видит помощь курянам.