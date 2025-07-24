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24 июля 2025 в 17:26

Хинштейн будет участвовать в выборах главы Курщины

Курский избирком зарегистрировал Хинштейна кандидатом на выборах губернатора

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала врио главы региона Александра Хинштейна кандидатом для участия в выборах губернатора. Об этом сам политик сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, своей главной задачей он видит помощь курянам.

Регистрация дает право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остается помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы. Как бы ни распределились голоса в сентябре, нам всем сегодня важно работать рука об руку на благо Курской области!написал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области сообщил, что в регионе ввели новую выплату в размере 195 тысяч рублей для тех жителей, кто подвергся атакам ВСУ и был вынужден покинуть свои дома. По его словам, на льготу могут рассчитывать жители домов, расположенных вне приграничных территорий.

Хинштейн был назначен врио губернатора в декабре 2024 года после отставки прежнего руководителя региона Алексея Смирнова. Досрочные выборы главы Курской области состоятся 12–14 сентября.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
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