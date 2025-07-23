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23 июля 2025 в 20:28

В Курской области ввели новую выплату для потерявших жилье

В Курской области ввели выплату в 195 тысяч рублей для потерявших дом из-за ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Курской области ввели новую выплату в размере 195 тысяч рублей для тех жителей, кто подвергся атакам ВСУ и был вынужден покинуть свои дома, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, на льготу могут рассчитывать жители домов, расположенных вне приграничных территорий.

Выплаты получат все, кто из-за повреждения жилья был вынужден временно покинуть свои дома. На сегодняшний момент это 445 человек, из них 111 пострадали в Курске в результате атаки ВСУ 15 апреля, — написал Хинштейн.

Глава региона назвал такую меру справедливой, так как не все люди подпадают под федеральные выплаты. На эти деньги, подчеркнул он, они смогут хотя бы частично приобрести утраченную мебель или технику и обустроить жилье после окончания восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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