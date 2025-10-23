Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 01:44

Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды

Пистиолис заявил о низкой концентрации у игроков ЦСКА после поражения от «Меги»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Андреас Пистиолис на пресс-конференции после матча проанализировал причины поражения команды и указал на недостаточную мотивацию и низкий процент реализации бросков, передает корреспондент NEWS.ru. Он признал превосходство соперника и поблагодарил болельщиков за поддержку в неудачном матче.

Хочу поблагодарить болельщиков, они были шикарны. Также поздравить «Мегу» с победой, они были сильнее мотивированы, больше сфокусированы и заслужили выиграть. Отсутствие нашей собранности отразилось на игре: где-то совершали ошибки, как будто 19 лет не соперникам, а нам. Мы попали в 30% бросков: очевидно, это было связано с тем, что мы были мыслями где-то не здесь, — сказал Пистиолис.

В рамках турнира Winline Basket Cup ЦСКА на своей площадке уступил «Меге». Встреча завершилась со счетом 81:72 в пользу сербского коллектива.

Ранее главный тренер сербского баскетбольного клуба «Мега» Вуле Авдалович на пресс-конференции после матча с ЦСКА поблагодарил армейцев за теплый прием в Москве. Он отметил, что не увидел никаких проблем и с радостью посоветует специалистам из других коллективов приезжать сюда и играть с российскими командами.

