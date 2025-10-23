Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 02:00

В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза

Депутат Арефьев: средняя зарплата россиян должна составлять 400 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средний уровень заработной платы в России должен достигать 400 тыс. рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, для соответствия европейским стандартам также необходимо проиндексировать пенсионные выплаты.

Я всегда ориентируюсь на наших соседей. Если в ЕС средняя заработная плата где-то 400 тысяч рублей, то у нас она должна быть точно такая же. Они не располагают природными ресурсами, они не продают нефть, газ они, наоборот, покупают. Пенсии европейцев составляют 40% от средней заработной платы, а у нас 28%. Поэтому нам в любом случае надо подтягивать пенсию хотя бы под 40%, то есть где-то до 180 тысяч рублей, — высказался Арефьев.

Он подчеркнул, что если проводить индексацию выплат, то стоит ориентироваться на указанные им суммы. По словам депутата, люди считают подобные идеи невыполнимыми, особенно когда речь идет о номинальной заработной плате и пенсии.

Правительство остерегается, что если у нас будет такая зарплата, то не хватит товарной массы. Надо разогревать экономику, увеличивать производство, тогда, собственно, и зарплаты, и пенсии могут быть такими, как в ЕС. Говоря об индексации, надо работать в комплексе с производством товаров народного потребления, ростом экономики, потому что это все взаимосвязано, — заключил Арефьев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии для всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут увеличены на 7,6% в 2026 году. По его словам, в следующем году прожиточный минимум также вырастет на 1200 рублей, что приведет к индексации пособий и социальных выплат.

зарплаты
пенсии
Госдума
депутаты
Николай Арефьев
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег
«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик
Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»
ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года
«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США
В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза
Госдума приняла поправки на триллионы рублей
Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.