В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза

Средний уровень заработной платы в России должен достигать 400 тыс. рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, для соответствия европейским стандартам также необходимо проиндексировать пенсионные выплаты.

Я всегда ориентируюсь на наших соседей. Если в ЕС средняя заработная плата где-то 400 тысяч рублей, то у нас она должна быть точно такая же. Они не располагают природными ресурсами, они не продают нефть, газ они, наоборот, покупают. Пенсии европейцев составляют 40% от средней заработной платы, а у нас 28%. Поэтому нам в любом случае надо подтягивать пенсию хотя бы под 40%, то есть где-то до 180 тысяч рублей, — высказался Арефьев.

Он подчеркнул, что если проводить индексацию выплат, то стоит ориентироваться на указанные им суммы. По словам депутата, люди считают подобные идеи невыполнимыми, особенно когда речь идет о номинальной заработной плате и пенсии.

Правительство остерегается, что если у нас будет такая зарплата, то не хватит товарной массы. Надо разогревать экономику, увеличивать производство, тогда, собственно, и зарплаты, и пенсии могут быть такими, как в ЕС. Говоря об индексации, надо работать в комплексе с производством товаров народного потребления, ростом экономики, потому что это все взаимосвязано, — заключил Арефьев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии для всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут увеличены на 7,6% в 2026 году. По его словам, в следующем году прожиточный минимум также вырастет на 1200 рублей, что приведет к индексации пособий и социальных выплат.