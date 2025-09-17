Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:06

В Госдуме раскрыли объем дефицита бюджета России

Депутат Арефьев сообщил о дефиците бюджета России в 5 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому бюджету не хватает около 5 трлн рублей, сообщил изданию Lenta.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, именно с этим связаны новые меры по наполнению казны, включая повышение утилизационного сбора для автомобилистов.

В бюджете не хватает 5 трлн рублей, — сказал Арефьев.

Один из путей наполнения бюджета видят в новом утильсборе. Но депутат считает, что это не увеличит поступления, так как позволить себе покупку автомобиля теперь смогут меньше россиян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утилизационный сбор на автомобили представляет собой инструмент, с помощью которого можно поддержать российских производителей. На встрече с представителями деловых кругов лидер РФ отметил, что такой способ не нарушает международные требования.

В августе стало известно, что по итогам первого полугодия нынешнего года продажи некоторых автопроизводителей из Китая в России оказались критически малыми и не смогли превысить планку в тысячу единиц. К примеру, реализация марки Bestune, которая принадлежит концерну FAW, в январе — июне составила лишь 765 авто.

утильсбор
бюджет
дефицит
Николай Арефьев
Госдума
