Китайские автобренды терпят бедствие на российском рынке

По итогам первого полугодия нынешнего года продажи некоторых автопроизводителей из Китая в России оказались критически малыми и не смогли превысить планку в тысячу единиц, передает издание «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. К примеру, реализация марки Bestune, которая принадлежит концерну FAW, в январе — июне составила лишь 765 авто.

По результатам анализа продаж ряда брендов аналитики допускают исчезновение с российского рынка следующих автопроизводителей: в 2025 году с такой участью могут столкнуться марки Livan, Kaiyi, SWM, Foton, Oting, VGV, MG, Skywell, Haima, Ora, Forthing и JMC, предупреждают эксперты. Высокая ключевая ставка, повышение утильсбора, спад доступности автозаймов и вопросы к качеству авто из Китая привели к ощутимому падению спроса на такие машины, отметили журналисты.

Ранее Росстандарт принял решение о запрете продаж в России китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak и их шасси. Причиной стало несоответствие этих машин обязательным требованиям. При проведении проверки были выявлены множественные нарушения, уточнили в ведомстве. В частности, проблемными местами оказались крепления ремней безопасности и сидений, защита от угона и выбросы вредных веществ.