Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 11:56

Китайские автобренды терпят бедствие на российском рынке

«Известия»: продажи ряда китайских автобрендов оказались катастрофическими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам первого полугодия нынешнего года продажи некоторых автопроизводителей из Китая в России оказались критически малыми и не смогли превысить планку в тысячу единиц, передает издание «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. К примеру, реализация марки Bestune, которая принадлежит концерну FAW, в январе — июне составила лишь 765 авто.

По результатам анализа продаж ряда брендов аналитики допускают исчезновение с российского рынка следующих автопроизводителей: в 2025 году с такой участью могут столкнуться марки Livan, Kaiyi, SWM, Foton, Oting, VGV, MG, Skywell, Haima, Ora, Forthing и JMC, предупреждают эксперты. Высокая ключевая ставка, повышение утильсбора, спад доступности автозаймов и вопросы к качеству авто из Китая привели к ощутимому падению спроса на такие машины, отметили журналисты.

Ранее Росстандарт принял решение о запрете продаж в России китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak и их шасси. Причиной стало несоответствие этих машин обязательным требованиям. При проведении проверки были выявлены множественные нарушения, уточнили в ведомстве. В частности, проблемными местами оказались крепления ремней безопасности и сидений, защита от угона и выбросы вредных веществ.

Китай
машины
автомобили
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вторгнуться на российские территории
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Боярская, внебрачные дети, заражение крови: как живет Сергей Чонишвили
«Содомские утехи»: Милонов назвал неочевидный признак ЛГБТ
Родителям объяснили, как физические наказания убивают психику детей
Появились подробности удара ВСУ по Энергодару
Озвучен размер гонорара «Тату» за выступление в Крыму
«Вплоть до расправы»: мобилизация на Украине выходит из под контроля
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.