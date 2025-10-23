Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 01:55

Госдума приняла поправки на триллионы рублей

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Госдума России одобрила в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, сообщили в Telegram-канале Минфина России. Данные изменения разработаны в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период.

Согласно финансовым прогнозам, реализация законопроекта позволит значительно увеличить поступления в казну. Общий объем дополнительных доходов федерального бюджета в 2026–2028 годах превысит 6 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о корректировке налогового законодательства. Согласно документу, с 1 января 2026 года основная ставка по НДС будет увеличена с 20 до 22%.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой об отмене штрафов за вынужденную остановку транспорта в пробках под запрещающим знаком. Парламентарии указали, что в России распространена проблема ошибочной фиксации нарушений автоматическими камерами наблюдения.

Кроме того, депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей. В случае утверждения проекта мера начнет действовать с 1 января 2026 года.

Госдума
поправки
налоговый кодекс
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег
«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик
Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»
ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года
«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США
В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза
Госдума приняла поправки на триллионы рублей
Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.