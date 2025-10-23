Госдума приняла поправки на триллионы рублей Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ

Госдума России одобрила в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, сообщили в Telegram-канале Минфина России. Данные изменения разработаны в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период.

Согласно финансовым прогнозам, реализация законопроекта позволит значительно увеличить поступления в казну. Общий объем дополнительных доходов федерального бюджета в 2026–2028 годах превысит 6 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о корректировке налогового законодательства. Согласно документу, с 1 января 2026 года основная ставка по НДС будет увеличена с 20 до 22%.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой об отмене штрафов за вынужденную остановку транспорта в пробках под запрещающим знаком. Парламентарии указали, что в России распространена проблема ошибочной фиксации нарушений автоматическими камерами наблюдения.

Кроме того, депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей. В случае утверждения проекта мера начнет действовать с 1 января 2026 года.