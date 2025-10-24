Захарова перевела помощь США Украине в «съедобную» валюту Захарова предложила перевести траты США на Украину в стоимость коробок с едой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила оценить масштабы финансовой поддержки США Украине в «коробках с питанием» для американских федеральных госслужащих. Так она прокомментировала публикацию CNN об очередях, в которые выстроились чиновники из-за шатдауна.

Сколько денег США потратили на Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ред. NEWS.ru)? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»? — поинтересовалась дипломат.

Американский телеканал опубликовал материал, посвященный длинным очередям, в которые выстроились американские служащие ради получения коробки с продуктами. По данным CNN, из-за шатдауна в неоплачиваемом отпуске оказались примерно 1,4 млн государственных чиновников. Временная приостановка работы правительства США длится уже 23 дня.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна около 42 млн американцев могут лишиться продовольственной помощи уже в ноябре. Неизвестно, будут ли предприняты администрацией президента США Дональда Трампа действия по продлению выплат пособий.

До этого министр энергетики Крис Райт заявил, что в США тысячи сотрудников ядерной энергетики могут быть временно отстранены или уволены из-за шатдауна. По его словам, это угрожает национальной безопасности и снижает оборонный потенциал страны.