Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 01:38

Захарова перевела помощь США Украине в «съедобную» валюту

Захарова предложила перевести траты США на Украину в стоимость коробок с едой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила оценить масштабы финансовой поддержки США Украине в «коробках с питанием» для американских федеральных госслужащих. Так она прокомментировала публикацию CNN об очередях, в которые выстроились чиновники из-за шатдауна.

Сколько денег США потратили на Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ред. NEWS.ru)? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?поинтересовалась дипломат.

Американский телеканал опубликовал материал, посвященный длинным очередям, в которые выстроились американские служащие ради получения коробки с продуктами. По данным CNN, из-за шатдауна в неоплачиваемом отпуске оказались примерно 1,4 млн государственных чиновников. Временная приостановка работы правительства США длится уже 23 дня.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна около 42 млн американцев могут лишиться продовольственной помощи уже в ноябре. Неизвестно, будут ли предприняты администрацией президента США Дональда Трампа действия по продлению выплат пособий.

До этого министр энергетики Крис Райт заявил, что в США тысячи сотрудников ядерной энергетики могут быть временно отстранены или уволены из-за шатдауна. По его словам, это угрожает национальной безопасности и снижает оборонный потенциал страны.

Мария Захарова
США
Украина
шатдаун
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чеченских женщин призвали носить платки
Эта Франция умерла. Рейтинг Макрона рухнул: когда ему объявят импичмент
Захарова перевела помощь США Украине в «съедобную» валюту
Трамп предупредил о готовности Пентагона к наземной военной операции
Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги?
Чуть не умер в начале карьеры и стал великим: как живет Дмитрий Саутин
Китай резко предостерег Трампа от вмешательства в отношения с Россией
Российских резервистов могут привлечь к защите важнейших объектов
Третий сезон «Метода» с Хабенским и Кологривым: дата выхода, трейлер, сюжет
Гороскоп на 24 октября: Скорпионам — выжидать, Стрельцам — действовать
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Твери
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 октября 2025 года
Приметы 24 октября: Филиппова Канитель — день распутицы и денежных примет
От губернатора Чукотки до британского «аристократа»: как живет Абрамович
В Минобороны РФ опровергли нарушение границ Литвы российскими самолетами
Боец самообороны пострадал при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Стало известно о сокращении Индией закупок российской нефти
«Дешевые деньги от инфляции не спасут»: экс-зампред ЦБ о ставках и налогах
Литва подняла в воздух испанские самолеты из-за «нарушения» границы
В Белом доме оценили влияние новых санкций на Москву
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.