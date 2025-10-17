Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов Минэнерго США предупредило о массовых увольнениях в ядерной сфере из-за шатдауна

В США тысячи сотрудников ядерной отрасли могут быть временно отстранены от работы из-за шатдауна, предупредил в соцсети X министр энергетики страны Крис Райт. Он подчеркнул, что текущая ситуация создает прямую угрозу национальной безопасности США и ослабляет оборонный потенциал государства.

Начиная со следующей недели нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала, из-за катастрофического шатдауна, устроенного Чаком Шумером, — написал Райт.

По словам министра, приостановка финансирования может привести к срыву ключевых проектов по модернизации ядерного потенциала страны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным в условиях объявленного в стране шатдауна. Он сделал это, используя свои полномочия главнокомандующего.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства.