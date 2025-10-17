Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:56

Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов

Минэнерго США предупредило о массовых увольнениях в ядерной сфере из-за шатдауна

В США тысячи сотрудников ядерной отрасли могут быть временно отстранены от работы из-за шатдауна, предупредил в соцсети X министр энергетики страны Крис Райт. Он подчеркнул, что текущая ситуация создает прямую угрозу национальной безопасности США и ослабляет оборонный потенциал государства.

Начиная со следующей недели нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала, из-за катастрофического шатдауна, устроенного Чаком Шумером, — написал Райт.

По словам министра, приостановка финансирования может привести к срыву ключевых проектов по модернизации ядерного потенциала страны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным в условиях объявленного в стране шатдауна. Он сделал это, используя свои полномочия главнокомандующего.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства.

шатдаун
США
увольнения
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракт на службу в ВС России
Инновации в металлообработке: что нового в 2025 году?
Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.