Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду

Духи не стоит наносить на одежду из-за содержащихся в них красителей и стойкости аромата, заявила NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, это не строгий запрет, а рекомендация. Специалист отметила, что она основана на понимании принципов работы парфюмерной композиции.

Нет строгих противопоказаний к тому, чтобы наносить аромат на одежду. Это скорее рекомендация, основанная на понимании того, как работает парфюм. Парфюмерная жидкость может быть окрашена, и при одевании, например, белой рубашки или светлого платья останется пятно. Одежда запоминает аромат гораздо дольше, чем кожа. На ткани запах цепляется за волокна, держится неделями. Если вы любите менять ароматы под настроение, это может мешать, — пояснила Нестерова.

Эксперт пояснила, что парфюм создавался для взаимодействия с кожей, где он полностью раскрывает свой потенциал. По ее словам, тепло тела и индивидуальные биохимические процессы человека делают аромат живым и уникальным, в то время как на одежде он звучит плоско и статично. ⠀

Парфюм изначально создан для кожи. Именно контакт с теплом тела, его химией и феромонами делает аромат живым. На коже он раскрывается, переливается, становится твоим. А вот на одежде звучит плоско, как на блоттере, — без жизни, без динамики, как ароматизатор воздуха. Поэтому в идеале аромат должен касаться кожи, а не ткани. Но если нравится наносить его на одежду — это не ошибка. Главное — делать это осознанно: следить, чтобы вещи были чистыми, ароматы не наслаивались и не создавали раздражающего фона, — резюмировала Нестерова.

Ранее химик Андрей Дорохов заявил, что парфюмерная продукция обычно изготавливается из безопасных ингредиентов, однако некоторые из них могут нести потенциальную угрозу для здоровья. По его словам, фталаты, которые используются в парфюмерии как фиксаторы аромата, могут нарушать гормональную систему.