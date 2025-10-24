Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 02:20

Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду

Парфюмер Нестерова: духи не наносят на одежду из-за красителей и стойкости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Духи не стоит наносить на одежду из-за содержащихся в них красителей и стойкости аромата, заявила NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, это не строгий запрет, а рекомендация. Специалист отметила, что она основана на понимании принципов работы парфюмерной композиции.

Нет строгих противопоказаний к тому, чтобы наносить аромат на одежду. Это скорее рекомендация, основанная на понимании того, как работает парфюм. Парфюмерная жидкость может быть окрашена, и при одевании, например, белой рубашки или светлого платья останется пятно. Одежда запоминает аромат гораздо дольше, чем кожа. На ткани запах цепляется за волокна, держится неделями. Если вы любите менять ароматы под настроение, это может мешать, — пояснила Нестерова.

Эксперт пояснила, что парфюм создавался для взаимодействия с кожей, где он полностью раскрывает свой потенциал. По ее словам, тепло тела и индивидуальные биохимические процессы человека делают аромат живым и уникальным, в то время как на одежде он звучит плоско и статично. ⠀

Парфюм изначально создан для кожи. Именно контакт с теплом тела, его химией и феромонами делает аромат живым. На коже он раскрывается, переливается, становится твоим. А вот на одежде звучит плоско, как на блоттере, — без жизни, без динамики, как ароматизатор воздуха. Поэтому в идеале аромат должен касаться кожи, а не ткани. Но если нравится наносить его на одежду — это не ошибка. Главное — делать это осознанно: следить, чтобы вещи были чистыми, ароматы не наслаивались и не создавали раздражающего фона, — резюмировала Нестерова.

Ранее химик Андрей Дорохов заявил, что парфюмерная продукция обычно изготавливается из безопасных ингредиентов, однако некоторые из них могут нести потенциальную угрозу для здоровья. По его словам, фталаты, которые используются в парфюмерии как фиксаторы аромата, могут нарушать гормональную систему.

парфюмерия
советы
одежда
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте
В Белом доме раскрыли приоритетную задачу Трампа
Санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: что будет с ценами на бензин в РФ
Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком
«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс
Михалков призвал всех россиян отслужить в армии
Очевидцы рассказали о взрывах в Ростовской области
Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду
Российский аэропорт временно прекратил работу
Чеченских женщин призвали носить платки
Эта Франция умерла. Рейтинг Макрона рухнул: когда ему объявят импичмент
Захарова перевела помощь США Украине в «съедобную» валюту
Трамп предупредил о готовности Пентагона к наземной военной операции
Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги?
Чуть не умер в начале карьеры и стал великим: как живет Дмитрий Саутин
Китай резко предостерег Трампа от вмешательства в отношения с Россией
Российских резервистов могут привлечь к защите важнейших объектов
Третий сезон «Метода» с Хабенским и Кологривым: дата выхода, трейлер, сюжет
Гороскоп на 24 октября: Скорпионам — выжидать, Стрельцам — действовать
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Твери
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.