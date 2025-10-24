Чеченских женщин призвали носить платки

Первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов обратился к женщинам республики с рекомендацией покрывать головы. В интервью изданию «Чечня сегодня» он пояснил, что с теми, кто не хочет соблюдать давние традиции, будут проводить воспитательные беседы.

Сугаипов отметил, что, по его мнению, платок делает образ девушки более достойным и эстетичным. Он подчеркнул, что речь идет не обязательно о хиджабе, а о скромном элементе одежды, отражающем поддержку традиций. Замминистра также заявил, что ни один уважающий себя мужчина не будет обращать внимание на девушек, пренебрегающих обычаями.

У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа, — подчеркнул он.

Для тех, кто проигнорирует рекомендации, планируют провести разъяснительные беседы с ними и их родителями. По словам Сугаипова, инициатива встретила поддержку в обществе, а работа в социальных сетях по удалению «неподобающего контента» уже ведется.

