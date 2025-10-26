Суд Австрии может передать Украине беглого экс-главу СБУ ГБО Украины может добиться выдачи из Австрии экс-главы СБУ Наумова

В Австрии началась ключевая стадия в деле об экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ, сообщило Государственное бюро расследований (ГБО) Украины. Киев объявил в международный розыск экс-главу ведомства Андрея Наумова по обвинениям в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным ГБО, против экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ завершено досудебное расследование. После освобождения из сербской тюрьмы, где он отбывал срок за отмывание денег, Наумов перебрался в Австрию. Теперь украинские власти надеются на его скорейшую передачу.

Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ, — говорится в сообщении в Telegram-канале госбюро.

Ранее сообщалось, что Наумова задержали в Сербии с незадекларированными наличными — около €600 тысяч и $120 тысяч. Сербский суд отказал в экстрадиции экс-генерала на Украину. Но из страны его не выпустили и изъяли документ до завершения процесса апелляции.