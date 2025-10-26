Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 00:21

Суд Австрии может передать Украине беглого экс-главу СБУ

ГБО Украины может добиться выдачи из Австрии экс-главы СБУ Наумова

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Австрии началась ключевая стадия в деле об экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ, сообщило Государственное бюро расследований (ГБО) Украины. Киев объявил в международный розыск экс-главу ведомства Андрея Наумова по обвинениям в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным ГБО, против экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ завершено досудебное расследование. После освобождения из сербской тюрьмы, где он отбывал срок за отмывание денег, Наумов перебрался в Австрию. Теперь украинские власти надеются на его скорейшую передачу.

Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ, — говорится в сообщении в Telegram-канале госбюро.

Ранее сообщалось, что Наумова задержали в Сербии с незадекларированными наличными — около €600 тысяч и $120 тысяч. Сербский суд отказал в экстрадиции экс-генерала на Украину. Но из страны его не выпустили и изъяли документ до завершения процесса апелляции.

Австрия
Украина
СБУ
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карибский регион ждет ураганный апокалипсис с наводнением и оползнями
Фаза Луны сегодня, 26 октября 2025 года. Взвешиваем котиков, делаем детей
Приметы 26 октября: Иверская икона и Банное обиходье
«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции
Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал
Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде
Суд Австрии может передать Украине беглого экс-главу СБУ
Гороскоп на 26 октября: Скорпиону ждать страсти, Раку — творческого успеха
Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 октября 2025 года
Российский тяжеловес победил бразильца на турнире UFC
Коса, автомат, вечное предательство. Как живет Юлия Тимошенко
Ключевым торговым союзником России стал парадоксальный партнер
Новейшую российскую авиабомбу назвали путем к победе в конфликте
Секрет идеальной мясной начинки — немного воды и чеснок
Готовлю начинку с капустой — пирожки получаются, как у бабушки
Россиянам напомнили о скорых изменениях в налогах и ОСАГО
Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.