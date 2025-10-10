Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:22

Московские врачи спасают 87-летнюю народную артистку с больным сердцем

Mash: Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за болей в сердце

Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Фото: NEWS.ru

Как пишет Telegram-канал Mash, народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно доставили в московскую больницу с жалобами на резкие сердечные боли и тахикардию. Канал утверждает, что состояние 87-летней актрисы оценивается как средней тяжести.

По информации Mash, у Федосеевой-Шукшиной наблюдается повышенное артериальное давление, сильная одышка, болезненные ощущения в спине и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Помимо этого, канал добавляет, что передвигаться она может только с использованием ходунков или при посторонней помощи.

Ранее поступали сообщения об ухудшающемся состоянии здоровья юмориста Евгения Петросяна. СМИ писали, что у 79-летнего артиста возникли проблемы с сердцем, сопровождающиеся интенсивными болевыми ощущениями в грудной области и затрудненным дыханием. Медицинские специалисты якобы рекомендовали Петросяну ограничить физическую активность и избегать психоэмоционального напряжения.

Позже заслуженная артистка России Ирина Гвоздева в комментарии для NEWS.ru опровергла информацию о госпитализации юмориста. Она уточнила, что Петросян находится дома, а его визит к врачу носил плановый характер наблюдения.

Лидия Федосеева-Шукшина
культура
здоровье
артистки
