10 октября 2025 в 07:55

В России определили сроки получения начального общего образования

Минпросвещения РФ определило четырехлетний срок получения начального образования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения России. За четырехлетний период общий объем учебных занятий должен составлять не менее 2966 и не более 3305 академических часов, в зависимости от того, применяется пяти- или шестидневная учебная неделя.

В то же время для детей, обучающихся по индивидуальным образовательным программам, срок обучения может быть сокращен. При трехгодичном обучении нагрузку следует распределять равномерно в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН, уточняется в постановлении ведомства.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что ограничение использования смартфонов в школах поможет повысить концентрацию детей в процессе учебы. Так он отреагировал на инициативу петербургских депутатов, которые хотят запретить школьникам пользоваться телефонами. Парламентарий отметил, что гаджеты не должны подменять собой традиционные учебные материалы.

До этого Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.

Минпросвещения
школы
Россия
образование
