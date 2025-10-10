«Начали охват»: военэксперт узнал о ситуации в Боровской Андреевке Военэксперт Марочко: ВС России берут в охват Боровскую Андреевку под Харьковом

Вооруженные силы России начали брать в охват дислоцированную в Боровской Андреевке Харьковской области группировку противника, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, военнослужащие зажимают населенный пункт одновременно с севера и юга.

ВС РФ начали охват с севера и юга населенного пункта Боровская Андреевка, — сказал Марочко.

Кроме того, российские войска взяли под огневой контроль часть берега реки Журавка и контролируют лесополосу к северу от Боровской Андреевки. Эксперт также сообщил, что ВС РФ продвинулись западнее от соседней Лозовой, заняв новые позиции. Помимо этого, военные вынудили врага покинуть позиции и перегруппироваться юго-западнее соседнего Зеленого Гая.

Тем временем украинские военные начали бить по сельхозтехнике, которая убирает поля в прифронтовых районах Луганской Народной Республики и Харьковской области. Как рассказал боец группировки «Запад» с позывным Спартак, противник направляет на работающих фермеров FPV-дроны.