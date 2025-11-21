И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев спокойно слушал свой приговор и пил кофе, пишет РИА Новости. После оглашения решения он демонстративно зааплодировал.

По версии следствия, Марзаев получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании в обмен на покровительство и помощь в получении госконтрактов на строительство дорог. Сам он вину отрицает. В этом же деле фигурируют бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков республики Марат Латыпов.

Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии и штрафу в 561 млн рублей. Его лишили всех почетных званий и госнаград. У чиновника также конфисковали имущество: жилые и нежилые здания, земельные участки в Башкирии, Осетии и Ставропольском крае, часы, телефоны, автомобили и технику.

Ранее задержали главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы стоимостью свыше 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.