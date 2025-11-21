Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:58

Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора

Экс-полицейским вынесли приговор за похищение криптоинвестора из Екатеринбурга

Фото: t.me/ekboblsud
Свердловский областной суд вынес приговор четверым жителям Алтайского края, которые похитили криптоинвестора из Екатеринбурга и заставили перевести им 5,8 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Среди осужденных оказались двое бывших сотрудников полиции, которые использовали служебную информацию для подготовки преступления.

В Свердловском областном суде оглашен приговор четверым жителям Алтайского края, совершившим дерзкое преступление с целью завладения цифровой валютой, — говорится в сообщении.

Как установил суд, преступники тщательно подготовились к нападению на криптоинвестора. Получив информацию о крупной сумме в криптовалюте у жителя Екатеринбурга, группа во главе с бывшим полицейским приехала в город с оружием. Через действующего сотрудника полиции они узнали о жертве больше, после чего несколько месяцев следили за его распорядком дня и маршрутами.

В июле 2023 года в поселке Рудный они насильно посадили мужчину в машину и вывезли в безлюдную лесопарковую зону. Под угрозами расправы они заставили его перевести всю криптовалюту — на сумму более 5,8 млн рублей — на их электронные кошельки. Часть денег затем была обналичена через подставные счета.

Банду осудили по статьям об особо крупном вымогательстве, разбое, отмывании денег и участии в банде. Их приговорили к семи, 10, 11 и 14 годам колонии строгого режима.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил жительницу Бийска к 16 годам колонии за госизмену. По данным следствия, женщина перевела 360 тыс. рублей на счет, связанный с украинскими военнослужащими.

