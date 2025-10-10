Православным россиянам назвали самые мощные молитвы

Самыми мощными православными молитвами являются «Отче наш» и «Символ веры», заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, они служат духовным каркасом для каждого верующего.

Православное молитвенное наследие донесло до нас ключевые молитвы, которые являются духовным каркасом для каждого верующего. «Отче наш» — это универсальная молитва. В ней заключен весь смысл христианской жизни. «Символ веры» — это исповедание того, во что мы верим, а псалом «Живый в помощи» — мощное прошение о защите от всяких зол. Но не менее важны и молитвы за ближних, особенно за усопших, что является нашим долгом и выражением любви. Молитва за врагов — это высшее проявление христианской любви, которая побеждает зло добром, — пояснил Иванов.

Он добавил, что особую значимость имеет регулярность и обстановка для молитвенного обращения. По мнению Иванова, домашняя молитва перед иконой является ежедневной духовной бранью. Депутат добавил, что соборная молитва в церкви обладает огромной силой, так как люди собираются во имя Христа.

Домашняя молитва перед иконой — это наша ежедневная духовная брань и обращение к Небесам. Икона — это не идол, это окно в горний мир, которое помогает нам собрать свои помыслы и сосредоточиться. Важно молиться регулярно, утром и вечером, чтобы весь день прошел под знаком обращения к Богу. Соборная молитва в церкви имеет огромную силу. Когда люди собираются вместе во имя Христа, их молитва становится единым гласом, возносимым к Богу, — подытожил Иванов.

