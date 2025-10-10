Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 08:25

Готовим чак-чак — медовое татарское печенье по классическому рецепту

Чак-чак: простой рецепт Чак-чак: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чак-чак по праву считается королем татарских сладостей и обязательным блюдом на любом праздничном столе. Это легкое, хрустящее тесто, обжаренное во фритюре и щедро политое горячим медовым сиропом. Вся магия в том, чтобы добиться идеального сочетания воздушной структуры теста и тягучего, не липнущего к рукам сиропа.

Для теста вам потребуется 4 куриных яйца, которые нужно взбить со щепоткой соли и 1 ст. л. сахара. В эту смесь добавьте 1 ч. л. лимонного сока (это сделает тесто более пышным) и, постепенно подсыпая 350–400 г просеянной пшеничной муки, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть достаточно упругим, чтобы его можно было тонко раскатать. Накройте тесто пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут. Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт, а затем нарежьте его на маленькие жгутики, шарики или тонкие полоски длиной 2–3 см.

Разогрейте 500 мл подсолнечное масла для фритюра. Опускайте кусочки теста небольшими порциями в кипящее масло и обжаривайте до светло-золотистого цвета. Готовый чак-чак должен быть пышным и легким. Выложите обжаренное тесто на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Теперь перейдем к сиропу: в сотейник влейте 200 г меда и добавьте 100 г сахара. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения и варите 5–7 минут на среднем огне, пока он не станет достаточно густым. Готовность сиропа легко проверить: капля, опущенная в холодную воду, должна превратиться в мягкий шарик. Залейте обжаренное тесто горячим сиропом, тщательно, но аккуратно перемешайте. Смоченными в холодной воде руками выложите чак-чак на блюдо, формируя горку или конус. Украсьте орехами по желанию.

  • Совет: чтобы чак-чак лучше держал форму, утрамбуйте горку, пока сироп еще горячий, и дайте ему полностью остыть.

Дуриан — знаменитая вонючка. Читайте у нас на сайте, как попробовать этот сладкий фрукт и не умереть от его аромата.

Читайте также
Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой
Общество
Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой
Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой
Семья и жизнь
Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Общество
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Семья и жизнь
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Семья и жизнь
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Татарстан
татарские рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог при регистрации лодки
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.