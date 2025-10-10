Готовим чак-чак — медовое татарское печенье по классическому рецепту

Чак-чак по праву считается королем татарских сладостей и обязательным блюдом на любом праздничном столе. Это легкое, хрустящее тесто, обжаренное во фритюре и щедро политое горячим медовым сиропом. Вся магия в том, чтобы добиться идеального сочетания воздушной структуры теста и тягучего, не липнущего к рукам сиропа.

Для теста вам потребуется 4 куриных яйца, которые нужно взбить со щепоткой соли и 1 ст. л. сахара. В эту смесь добавьте 1 ч. л. лимонного сока (это сделает тесто более пышным) и, постепенно подсыпая 350–400 г просеянной пшеничной муки, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть достаточно упругим, чтобы его можно было тонко раскатать. Накройте тесто пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут. Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт, а затем нарежьте его на маленькие жгутики, шарики или тонкие полоски длиной 2–3 см.

Разогрейте 500 мл подсолнечное масла для фритюра. Опускайте кусочки теста небольшими порциями в кипящее масло и обжаривайте до светло-золотистого цвета. Готовый чак-чак должен быть пышным и легким. Выложите обжаренное тесто на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Теперь перейдем к сиропу: в сотейник влейте 200 г меда и добавьте 100 г сахара. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения и варите 5–7 минут на среднем огне, пока он не станет достаточно густым. Готовность сиропа легко проверить: капля, опущенная в холодную воду, должна превратиться в мягкий шарик. Залейте обжаренное тесто горячим сиропом, тщательно, но аккуратно перемешайте. Смоченными в холодной воде руками выложите чак-чак на блюдо, формируя горку или конус. Украсьте орехами по желанию.

Совет: чтобы чак-чак лучше держал форму, утрамбуйте горку, пока сироп еще горячий, и дайте ему полностью остыть.

