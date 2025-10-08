Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 01:50

Фаза Луны сегодня, 8 октября: кормим кошек рыбой, идем к начальству

В 17:41 по московскому времени сегодня Луна начнет 18-й день цикла. Он завершится только завтра в 17:55 по столичному времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Упорный и настойчивый Телец по-прежнему покровительствует Луне. Фаза Луны сегодня в Новосибирске, Самаре, Владимире продолжает оставаться убывающей.

Общие рекомендации для 18-го лунного дня

Обращайте особое внимание на все, что происходит вокруг, — каждое событие сегодняшнего дня является отражением вашего внутреннего мира. И если в этот день вам светит солнце и удача сама идет в руки, то можно не беспокоиться. Но если вокруг сегодня будут только отрицательные события, то это повод пересмотреть свое мировоззрение.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Сегодня хороший для того, чтобы отказаться от вредных привычек, включая переедание. Не рекомендуется проводить хирургические вмешательства. Хороший результат принесут уходовые и омолаживающие процедуры. На психологическом состоянии благоприятно скажется визит в салон красоты.

Бизнес и деньги в середине лунного месяца

Все важные дела, включая сделки и переговоры, лучше перенести на другой день. Наиболее результативным занятием сегодня станет разбор завалов в делах, выполнение текучки. Если настроения заниматься этим нет, то лучше всего посвятить день отдыху. При этом начальство будет расположено выполнять простые просьбы подчиненных, также успешно пройдут регулярные или небольшие, но важные финансовые операции.

Свадьба и любовь после полнолуния

День не годится ни для заключения брака, ни для романтических свиданий. Также сегодня не стоит планировать зачатие малыша. В течение дня вероятны конфликты с родственниками и друзьями — всеми, с кем вы не связаны по работе.

Природные циклы на убывающей Луне

Рыбалка сегодня пройдет очень интересно, но будет похожа на лотерею: вы рискуете остаться либо совсем без улова, либо поймать слишком много рыбы. Во втором случае можно будет устроить пир для домочадцев, включая котов и собак, если они приучены к сырой пище. Садоводы и огородники, в зависимости от региона, могут либо посвятить день обрезке плодовых деревьев, либо убрать первый снег с дорожек.

Ранее мы рассказали, чем и когда опрыскивать кустарники.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
