Приметы 8 октября: Сергей Капустник и начало капустного сезона

Что можно делать 8 октября по приметам?

8 октября по православному календарю чтится память преподобного Сергия Радонежского, одного из самого известного святых в России. В народе этот день известен как Сергей Капустник или Курятник. Название связано с традицией: к этому времени в центральной России завершался сбор урожая и начиналась активная заготовка капусты на зиму — квашение. Этот день считался одним из лучших для того, чтобы капуста получилась особенно хрустящей и сочной. А еще святого называли хранителем домашних птиц, особенно куриц.

Погодные приметы на 8 октября:

Если ветер дует с севера — зима ожидается суровая и морозная.

Ясная погода на Капустника сулит долгое и теплое бабье лето.

Если на деревьях много инея с утра — это предвещает раннюю зиму с обильными снегопадами.

Первый снег (если он выпал 8 октября) тает быстро — полноценная зима наступит нескоро.

Поведение птиц и зверей 8 октября: что можно узнать с помощью куриц?

Домашним птицам, особенно курам, 8 октября уделяли особое внимание — если они беспокойны, верили наши предки, то следовало ждать непогоду в ближайшие дни. Если куры «бьют» крыльями или шумят без причины — это признак надвигающейся непогоды.

Приметы на 8 октября

А вот и другие приметы, связанные с поведением птиц и зверей.

Если полевые мыши перебегают в дома и амбары — это верный признак того, что зима будет очень суровой.

Журавли летят высоко и неторопливо, не спеша убраться на юг — осень будет долгой и теплой.

Что нельзя делать 8 октября: отказываемся от курятины

Сергий Капустник считался днем строгим, с множеством запретов.

Нельзя поднимать найденные деньги или вещи — считалось, что можно «поднять» чужие беды.

Нельзя ругаться, обижаться, проявлять зависть — негатив приносил болезни и неудачи.

Не рекомендуется есть курятину и яйца — в народе считали, что это оскорбляет покровителя птиц.

Нельзя мыть голову — верили, что можно нажить головную боль или болезни.

Не стоит лениться, бездельничать — работа, начатая в этот день, должна быть закончена.

Что нужно сделать 8 октября: все о капусте

Квашение капусты. Это главный обряд дня. Капусту рубили всей семьей и квасили в больших бочках. Считалось, что квасить ее нужно обязательно в хорошем настроении, чтобы заготовки не прокисли.

Квашеная капуста

Капустные пироги. Хозяйки обязательно пекли пироги со свежей капустой и угощали ими бедняков и соседей, чтобы в доме всегда был достаток.

Заговоры на хруст. Женщины заговаривали посуду и саму капусту, чтобы она получилась хрустящей и долго хранилась.

А еще можно было привести хозяйство в порядок: убрать двор, покормить скотину, особенно кур.

